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    17:33, 18 五月 2018 | GMT +6

    丹妮莉亚•托列硕娃首场个人演唱会将在阿拉木图举行

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    哈通社/阿拉木图/5月18日 - 乌克兰"儿童好声音"（The Voice Kids）大赛冠军、哈萨克斯坦歌手丹妮莉亚•托列硕娃首场露天个人演唱会将在阿拉木图举行。

    据悉，丹妮莉亚计划在当晚演唱10首歌曲，其中包括在好声音大赛上的成名曲、原创歌曲以及歌曲串烧。

    出于对家乡的热爱，她坚持将首场个人演唱会安排在了出生地--阿拉木图市。

    "这里有我的家庭、亲人和好朋友们。我想将我的首次演出，献给亲朋好友。这是我和我妈妈共同的决定，筹备这场演唱会花了我们很长的时间。" 丹妮莉亚在接受采访时说。

    根据计划，演唱会上还将有来自国际大赛获奖选手和丹妮莉亚所在的"UNA"中心优秀学员的表演。

    晚会将持续一个半小时，I Want to Meladze节目冠军弗拉伊兹•马梅多夫将担纲主持。

    "通过晚会，我将和我的支持者们亲密接触，这也是我的责任，我将不辜负粉丝们的喜爱。" 丹妮莉亚说。

    个人演唱会将于5月27日晚阿拉木图时间18:00时在МЕГА Алма-Ата娱乐购物中心举行。

    【编译：木合塔尔·木拉提】 

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