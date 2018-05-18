丹妮莉亚•托列硕娃首场个人演唱会将在阿拉木图举行

哈通社/阿拉木图/5月18日 - 乌克兰"儿童好声音"（The Voice Kids）大赛冠军、哈萨克斯坦歌手丹妮莉亚•托列硕娃首场露天个人演唱会将在阿拉木图举行。

据悉，丹妮莉亚计划在当晚演唱10首歌曲，其中包括在好声音大赛上的成名曲、原创歌曲以及歌曲串烧。



出于对家乡的热爱，她坚持将首场个人演唱会安排在了出生地--阿拉木图市。



"这里有我的家庭、亲人和好朋友们。我想将我的首次演出，献给亲朋好友。这是我和我妈妈共同的决定，筹备这场演唱会花了我们很长的时间。" 丹妮莉亚在接受采访时说。



根据计划，演唱会上还将有来自国际大赛获奖选手和丹妮莉亚所在的"UNA"中心优秀学员的表演。



晚会将持续一个半小时，I Want to Meladze节目冠军弗拉伊兹•马梅多夫将担纲主持。



"通过晚会，我将和我的支持者们亲密接触，这也是我的责任，我将不辜负粉丝们的喜爱。" 丹妮莉亚说。



个人演唱会将于5月27日晚阿拉木图时间18:00时在МЕГА Алма-Ата娱乐购物中心举行。



【编译：木合塔尔·木拉提】