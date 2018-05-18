总统签署命令延长克孜勒奥尔达州州长任期

哈通社/阿斯塔纳/5月18日 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统18日签署命令，延长了克孜勒奥尔达州州长工作任期。

消息称，根据总统令，已到退休年龄的克孜勒奥尔达州长科热姆别克•库谢尔巴耶夫的任期被延长至2021年5月20日。

【编译：小穆】