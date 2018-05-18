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20:12, 18 五月 2018 | GMT +6
乌克兰总统任命驻哈萨克斯坦大使
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哈通社/阿斯塔纳/5月18日 -- 据乌克兰通讯社报道，乌克兰总统彼得·波罗申科18日签署命令任命该国驻哈萨克斯坦大使。
消息称，根据总统令，伊万·迪米提列维奇·库列巴出任乌克兰驻哈萨克斯坦特命全权大使。
【编译：小穆】
标签:
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