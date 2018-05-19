10:27, 19 五月 2018 | GMT +6
古巴一架客机坠毁逾百人死亡
哈通社/阿斯塔纳/5月19日 -- 据BBC中文网报道，一架波音737客机在古巴首都哈瓦那的何塞马蒂国际机场附近坠毁，超过100人死亡。
古巴共产党中央机关报《格拉玛报》称，有3人幸免于难，但伤势危重。
这架波音737-201客机当地时间周五12:08起飞（格林尼治标准时间16时08分），飞往奥尔金市（Holguin）。
租赁这架飞机的墨西哥公司称，这架飞机载有104名乘客以及6名墨西哥机组人员。乘客主要为古巴人，另有五名外国人。
古巴领导人米格尔·迪亚斯-卡内尔（Miguel Diaz-Canel）在走访了事发现场后说，"这是一起不幸的航空事故。现在消息不太乐观，遇难者人数可能很多。"
古巴国家电视台说，该飞机是从古巴首都飞往该岛东部奥尔金市的一趟内陆航班。
这架飞机是由墨西哥航空公司达莫赫（Aerolineas Damojh）租赁给古巴国营航空公司--古巴航空（Cubana de Aviación）。
墨西哥当局称，这是架产于1979年的波音737飞机，在去年11月成功通过检查。
达莫赫航空公司也被称为全球航空（Global Air），目前有三架飞机在运营。