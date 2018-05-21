日本歌手献唱缅怀塞梅核试验牺牲者们的歌曲

哈通社/阿斯塔纳/5月21日 -- 日本歌手町田才子21日在阿斯塔纳献唱缅怀塞梅核试验牺牲者们的歌曲《Zaman-ay》日语版。

据了解，日本歌手应哈萨克斯坦文化和体育部邀请来到阿斯塔纳，计划出席文化和体育领域工作人员的首届"精神文明遗产"艺术节。

消息称，该歌曲歌词作者是吾勒赫别克·叶斯道列特，而作曲者是托列艮·穆哈梅特詹诺夫。歌曲《Zaman-ay》日语版由日本广岛市学生代表于2016年11月首次演唱。



"1999年广岛市为了向核试验牺牲者提供医疗援助成立了'广岛-塞梅'组织，并每年邀请哈萨克斯坦大学生来到日本进行实习。该组织通过哈萨克斯坦大学生们得知歌曲《Zaman-ay》，并决定翻译成日文版。2016年，广岛学生代表向纳扎尔巴耶夫总统演唱了这首歌。总统亲自握过学生们的手，向他们表达出了感激之情。"日本歌手町田才子说。



携女儿来到了阿斯塔纳的日本歌手还表示，阿斯塔纳相比日本的城市，土地面积更大。此外，两国人民之间也有着很多的相似之处。

值得一提的是，阿斯塔纳文化和艺术领域工作者们的首届"精神文明遗产"艺术节今日拉开帷幕。为期三天的艺术节框架下将举行全体会议、大师班活动、辩论会等相关事项。此外，还将公布国家博物馆和国家图书馆评选出的"精神文明遗产-2018"国家奖获奖者名单。



【编译：小穆】