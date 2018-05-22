教科文组织与中国合作举办第二届“一带一路”青年创意与遗产论坛

哈通社/阿斯塔纳/5月22日 -- 据联合国新闻处消息，由联合国教科文组织和中国教科文组织全国委员会联合举办的第二届"国际青年论坛：丝绸之路的创意与遗产" 5月21日至27日在中国长沙和南京举行，今年的主题是"推动创意促进发展"。

论坛将为来自中国和丝绸之路沿线60多个国家的80多名青年提供一个平台，讨论如何通过推动创造力、遗产和文学来促进发展这一主题，并动员他们更多地参与文化创意产业以及保护和促进人类共同的遗产。

参与者将在5月24日至27日前往南京参加"创意与文学论坛"。10名符合媒体艺术方面要求并具备相关经验的国际青年代表将被邀请参加"长沙媒体艺术体验项目"。这项为期三周的"体验计划 "将在5月28日至6月15日举行，以增加参与者在媒体艺术方面的了解，并提高技巧。

联合国2030年可持续发展议程强调文化遗产和创造力在解决可持续发展问题和挑战过程中所具有的作用。其中有关可持续城市和社区的第11项目标 寻求使城市和人类社区具有包容性、安全性、适应性和可持续性， 第四个子目标要求加强保护和维护世界文化和自然遗产。这与教科文组织的目标相一致，包括《保护世界文化和自然遗产公约》（1972年），《保护非物质文化遗产国际公约》（2003年）和《保护和促进文化表现形式多样性公约》（2005年）。 教科文组织的青年行动战略也旨在让年轻人作为活跃的公民，参与巩固民主、可持续的社区与和平。

中国国家主席习近平指出，"年轻人是国家的明天，是国家的希望，他们应该敢于通过创新创业，充分利用其青春年华，成为开拓者。"

今天，年轻人比以往任何时候都更具创造力、潜力和推动有意义的解决方案的能力--为自己、为社会、为世界其他地区。在全世界，年轻人正在推动社会创新，要求对文化特征和传统的尊重，寻求学习和共同创造美好未来的新的机会。