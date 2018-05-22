南哈州州长会见出席哈-乌商业论坛的乌方代表团

哈通社/奇姆肯特/5月22日 -- 吸引近400名代表的哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦商业论坛于22日在南哈州拉开帷幕。南哈州州长詹塞伊特•图伊梅巴耶夫论坛框架下会见由乌兹别克斯坦工商会主席阿德哈姆·伊克拉莫夫和乌兹别克斯坦外贸部副部长萨希布·萨伊夫纳扎罗夫率领的代表图。

会谈期间，南哈州政府领导指出，神圣的穆斯林斋月期间在南哈州举行首次联合商务委员会第一次会议和商业论坛将对两国之间的互动起到一定的作用。

图伊梅巴耶夫表示，南哈州与乌兹别克斯坦接壤，这对于地区以及整个国家来说都是非常重要的因素。这也将为经济所有领域双边合作的发展提供新机遇。众所周知，两国元首宣布2018年为哈萨克斯坦"乌兹别克斯坦年"。目前南哈州与乌兹别克斯坦之间的边境合作取得了较大的发展。2017年9月15-16日期间塔什干举行了哈-乌商业论坛，并吸引了南哈州150多家国家及私营企业参加。论坛期间，南哈州政府同塔什干、锡尔河州以及吉扎克州签署经贸及人文领域的相互谅解备忘录。

据了解，此次双边会谈主要就进一步发展经贸关系、为提高货物流通量开展联合工作等问题进行了讨论。

另外，乌兹别克斯坦工商会主席阿德哈姆·伊克拉莫夫强调，论坛框架下两国长达数百年的友谊关系将得到有效发展，还将进一步加深两国商人之间的经贸合作关系。

据悉，乌兹别克斯坦已成为哈萨克斯坦在中亚的重要合作伙伴。今年第一季度两国外贸成交额较2017年同期增长50%，2018年年底，两国双边贸易额预计将达30亿美元。

值得一提的是，本月11-12日期间，奇姆肯特市还举行了"南哈州-乌兹别克斯坦"纺织工业产品联合展会。展会吸引生产纺织品、服装、皮革制品、药品、家具，纪念品、运动用品以及玩具的近60家企业参与。

【编译：小穆】