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    13:53, 23 五月 2018 | GMT +6

    阿拉木图市长：虚假新闻正逐渐破坏责任原则

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    哈通社/阿斯塔纳/5月23日 -- 阿拉木图市市长包尔詹•拜别克23日出席在阿拉木图市举行的第15届欧亚媒体论坛，并发表讲话。

    拜别克指出，欧亚媒体论坛已成为邀请东方和西方展开共同对话，并就现代信息领域热点问题进行讨论的重要平台。

    "第十五届欧亚媒体论坛能够在阿拉木图市举行，这对我们来说是一种莫大的荣幸。根据论坛议程，全球知名新闻工作者、分析人士、政治家们正在就全球发展的重点问题进行讨论。" 阿拉木图市市长说。

    另外，拜别克在论坛期间就阿拉木图市经济和社会发展指标进行了介绍。期间，他还表示，阿拉木图是独立的黄金摇篮。

    据他介绍，本届论坛同时是在现代文明转变的背景下举行。

    "我们正在目睹地缘政治、经济的转变。在此基础上，预防风险取决于世界媒体的当今状况。虚假新闻正逐渐破坏真实性及责任原则。媒体不仅需要引起社会舆论，还应对社会价值观造成影响。" 包尔詹•拜别克说。

    值得一提的是，第15届欧亚媒体论坛22日在阿拉木图市拉开帷幕，成为中亚独立对话平台的欧亚媒体论坛吸引了来自全球60多个国家的500多位代表参与。论坛期间，与会的分析人士、政治家及经济学家们将讨论哈萨克斯坦、欧亚乃至全球社会的经济、地缘政治以及社会文化领域热点问题。本届欧亚媒体论坛首日将举行大师班活动。

    【翻译：冰山】

     

    标签:
    哈萨克斯坦 阿拉木图 媒体 黄金储备
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