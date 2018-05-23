土耳其奥托卡公司计划在哈境内生产装甲车

哈通社/阿斯塔纳/5月23日 -- 土耳其奥托卡（Otokar）公司总经理塞尔达尔·格尔格优奇23日在阿斯塔纳举行的第5届"KADEX2018"国际武器与军事装备展上表示，该公司希望在哈萨克斯坦生产军事装甲车。

格尔格优奇说："首先，非常感谢哈方邀请我们参加本届KADEX军事装备展。奥托卡是生产装甲车的公司，拥有各种车型产品。我公司装甲车产品出口至非洲、美洲、波罗的海和亚洲地区25个国家。目前，奥托卡公司在波罗的海建立了分公司，正在生产8X8车轮装甲车。"

据他介绍，该公司"眼镜蛇2"装甲车已在哈萨克斯坦武装力量服役5年多的时间。



"我们的目的是通过技术转让，在哈萨克斯坦境内生产装甲车。Koç Holding希望对哈萨克斯坦经济进行投资。" 格尔格优奇说。

他同时还表示，目前，该公司代表正在同哈方相关领导就在哈境内生产装甲车问题进行讨论当中。初步阶段，该公司计划生产8X8装甲车。



据悉，第5届"KADEX2018"国际军事装备展于5月23-26日在阿斯塔纳举行。来自40多个国家的官方代表将出席本届KADEX武器展。此外，来自28个国家的318个军工企业展示最新军事装备。



【编译：小穆】