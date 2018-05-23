哈通社/阿斯塔纳/5月23日 - 第5届"KADEX-2018"国际武器与军事装备23日在首都阿斯塔纳举行。

在装备展框架下举行了旨在庆祝"哈萨克航天"国有公司成立25周年的论坛。论坛上相关部门表示，哈萨克斯坦正在制定空间技术发展战略规划。



战略规划将分6个主要方向，计划在2030年前实现具体技术和方案的落实。



据哈萨克斯坦国防和航空航天工业部副部长玛拉特•努尔果金介绍，战略规划的六大方向分别为：实现自主发射火箭、拓展空间通讯和信息传播、开展卫星遥感探测业务、实现空间技术装备的国产化、积极参与国际空间研究项目和发展卫星导航服务。



努尔果金称，根据战略规划的第一方向，哈萨克斯坦将在拜科努尔航天中心完成"巴伊铁列克"火箭发射综合体的建设，并利用这一平台发射同俄罗斯联合开发的"顶点-M"运载火箭。此外，我国还将自行研发轻型和超轻型运载火箭。



根据规划第二方向，哈萨克斯坦将为邻国提供卫星转发器资源租赁业务。此外，哈萨克斯坦将组装KazSat-2R和KazSat-3R通信卫星，并在2023年-2029年前实现这两颗卫星的全面使用。



在第三方向，即开展卫星遥感探测业务方面，哈萨克斯坦将开发并发射两颗新的KazGeoSat地球遥感卫星，在替换原有的1号和2号遥感卫星的同时，向本国及国际市场提供相应的服务。



规划第四方向要求实现空间技术装备的国产化，其国产化率必须保证不低于55%。此外，还将为外国提供卫星组装生产服务。



第五方向，哈萨克斯坦将积极投身参与国际空间计划的研究工作，并计划在本国安装一台致敬10米的巨型望远镜。



而作为第五方向相关项目的组成部分，哈萨克斯坦将大力推动大地测量和制图应用程序的开发。



值得一提的是，2018年年底哈萨克斯坦将发射两颗新卫星。这两颗新卫星由哈萨克斯坦和英国联合研发制作，截至目前已完成相关进程的98%。