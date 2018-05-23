哈通社与中国驻哈使馆将共同举办中哈友谊写作大赛

哈通社/阿斯塔纳/5月23日-哈萨克国际通讯社与中国驻哈萨克斯坦大使馆将共同举办以"‘一带一路'倡议与‘光明大道' 计划，互利发展与繁荣之路"为主题的写作大赛。组织该比赛旨在纪念"一带一路"倡议5周年。

写作比赛主要目的是进一步深化哈中战略合作伙伴关系。



大赛投稿内容可包括此前未被公布的关于哈中建交历史和战略伙伴主要方向、21世纪丝绸之路现代化建设以及哈中两国在当代人文领域合作等分析文章。



值得一提的是，所有哈萨克斯公民都可投稿参赛。



作文接收和公布工作于5月23日-7月31日之间在哈通社网站上进行。



比赛结果将于8月1-10日之间公布，将以19项提名挑选出比赛获胜者。



作文内容不得超过1万字，参赛作品提交后不予修改和退回。



哈萨克语和俄语作品可发送至以下地址：



阿斯坦纳市Mangilik El 8，"Altyn Orda"商业中心，哈通社（信件需备注"比赛"）；



或可发送至电子邮件: [email protected] 。



更多信息请致电：8（71 72） - 95 40 68，95 40 45。



【编译：达娜】