我国军工企业向外商介绍哈萨克斯坦国产军工产品

哈通社/阿斯塔纳/5月24日 -- "哈萨克斯坦工程"国有公司总裁阿塞特•库尔曼哈利耶夫24日在第五届"KADEX-2018"框架下举行的"ADVANCED DEF TECH"科学和实践会议上就哈萨克斯坦国防工业综合体最新军事科技进行了介绍。

"此次第五届‘KADEX-2018'装备展正值‘哈萨克斯坦工程'国有公司的15周年之际举行。对于企业来说，本次装备展具有重要意义。我们将展示公司的所有潜力，介绍我们的工作业务。此外，还将在展会中会见潜在合作伙伴，发掘国防工业综合体的新机遇。" 库尔曼哈利耶夫。



会议期间，库尔曼哈利耶夫就"哈萨克斯坦工程"国有企业工作情况进行了介绍。



库尔曼哈利耶夫表示，"哈萨克斯坦工程"国有企业是哈萨克斯坦国防工业综合体领域的控股公司。旗下共有多家汽车制造公司。公司多领域科技基础覆盖从生产到使用的一系列工序。因此，每个企业都拥有各自的经验。控股公司将管理所有旗下公司生产、技术、财政、人员政策等问题。这些因素同时证明了"哈萨克斯坦工程"国有公司的巨大潜力。





据他介绍，"哈萨克斯坦工程"国有公司近20家旗下企业均参加了此次第五届"KADEX-2018"装备展，并展示了海陆空领域最新武器。



库尔曼哈利耶夫表示, "哈萨克斯坦工程"国有公司的产品有望吸引参观者们极大的关注。参展产品包括，轮式装甲车"阿尔兰"、电子光学产品、热成像仪、军事管理模块、船只以及各类通讯设备。装甲车中有Т-72型坦克、BMP-1、BMP-2以及BTP-70等。



他还表示，根据国家总统下达的工作任务，国防工业综合体9家企业将在未来几年内得到技术复兴。





库尔曼哈利耶夫指出，"哈萨克斯坦工程"国有公司将有效管理国防工业综合体领域的旗下企业。此外，企业还有意同所有潜在合作对象开展业务并建立互利合作关系。



值得一提的是，纳扎尔巴耶夫总统23日出席了第5届"KADEX-2018"国际武器与军事装备展开幕仪式，装备展将持续至5月26日。此次展会吸引了来自中国、俄罗斯、白俄罗斯、吉尔吉斯、亚美尼亚、土耳其、约旦、阿塞拜疆、以色列、意大利等40多个国家的代表与会。展览期间，将展出近28个国家的318家企业带来的各类型军事装备。装备展主办方为哈萨克斯坦国防和航空航天工业部、"哈萨克斯坦工程"国有公司。



【编译：冰山】