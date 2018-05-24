中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    18:07, 24 五月 2018 | GMT +6

    哈萨克斯坦发现高鼻羚羊的新栖息地

    None
    None
    哈通社/阿斯塔纳/5月24日-据生物多样性保护协会消息，该协会对我国3个地区的高鼻羚羊种群栖息情况进行了监测工作。

    消息称，此次监测工作由3个实地小组于5月10-20日期间进行。

    "十年内我们首次在乌斯秋尔特高原地区发现了羚羊的栖息地。该地区的羚羊数量最少（2017年-2700只）。今年，我们通过卫星图像寻找到了300个高鼻羚羊的栖息地，其中包括57只新生小羚羊，我们对43只做了标记工作。"工作人员介绍说。

    别特帕克达拉草原地区的高鼻羚羊的栖息地位于Irgiz-Torgay国家自然保护区，该地区的羚羊数量超过1万只，工作人员对其中220只羚羊做了标记，测量了其体重及身高，并手机了生物样本以进行疾病检查及研究。

    而乌拉尔地区的监测工作在四个区域进行，620只羚羊被做了标记。

    "此次监测工作进行的比较顺利，高鼻羚羊的数量年年都在增长。"《金草原》国际自然保护项目协调员斯特芬•苏特尔说。

    实地考察工作结束后，专家组与北哈州一学校的学生和老师进行了会面。学生们就关于增加高鼻羚羊数量措施及自然研究等话题进行了提问。

    【编译：达娜】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 统计 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!