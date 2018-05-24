哈通社/阿克托别/5月24日 -- 哈萨克斯坦著名歌手迪玛希·库达伊别尔艮的祖父母家庭荣获"和睦之家"国家评选活动阿克托别州赛区冠军。

消息称，今年共有超过500多个阿克托别家庭参加了此次州级评选。经过筛选，最终只有27个家庭晋级最后阶段。根据结果，来自卡尔哈勒县普利马克和拜哈宁乡的阔普巴耶夫家庭获得第三名，霍伊达县的苏莱曼诺夫家庭获得第二名，第一名由来自厄尔克兹县的努尔曼诺夫家庭获得，而总冠军由著名歌手迪玛希的祖父母阿伊特巴耶夫家庭获得。



阿克托别州州长萨帕尔巴耶夫表示，参加评选的家庭将介绍他们的子女、孙子或曾孙作为目标，晋级最终决赛的27个家庭展示了各自的道德楷模。阿克托别州拥有很多知名全国乃至全世界的家庭，包括朱巴诺夫家庭，培养出著名神经外科医生的阿克硕拉科夫家庭以及总冠军获得者阿伊特巴耶夫家庭。迪玛希将哈萨克民族推向了世界舞台。若家庭和教育的作用不大，迪玛希也许未能达到现在的成就。



值得一提的是，获得州赛区冠军的家庭将代表阿克托别州参加"和睦之家" 评选活动全国决赛。

【编译：小穆】