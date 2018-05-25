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    15:57, 25 五月 2018 | GMT +6

    阿拉木图州历史圣地电子地图正式上线

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    哈通社/阿斯塔纳/5月25日 -- 阿拉木图州州长阿曼德克•巴塔洛夫25日在国家新闻发布中心举行的新闻发布会上表示，引入阿拉木图州2343处历史圣地的"历史圣地电子地图"已上线。

    "‘哈萨克斯坦圣地地图'项目框架下，阿拉木图州共评出58处圣地，其中17处为国家级，而41处为州级圣地。" 巴塔洛夫说。
    据阿拉木图州州长介绍，电子地图将有助于获取关于阿拉木图州圣地和历史古迹的相关信息。

    "通过该地图可以获取历史圣地的地理位置、历史以及图片、视频等信息。" 巴塔洛夫说。

    据他介绍，引进现代化信息技术将为任何形式的旅游提供巨大的帮助。


    "例如，根据‘杰特苏-360'项目安置在地区旅游路线的导航255 QR信息系统和阿拉木图州博物馆的3D-旅游系统。因此，任何人都可以通过移动设备访问zhetysu360.kz网站并在家展开虚拟旅程。" 巴塔洛夫说。

    地区领导还指出，阿拉木图州青年们为项目落实做出了积极的贡献。

    巴塔洛夫表示，阿拉木图苏莱曼•德米雷尔大学的学生代表制作出了IOS和Android平台3种语言版本的《杰特苏历史圣地》移动应用。

    据了解，阿拉木图州成立的"杰特苏地理联合会"制作出了杰特苏地区的刮刮卡地图。

    【编译：冰山】 

    标签:
    旅游 阿拉木图州 历史 黄金储备
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