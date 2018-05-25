萨金塔耶夫视察库斯塔奈州：鲁德内市卡沙尔矿区已实现完全自动化

哈通社/库斯塔奈/5月25日 -- 政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫对库斯塔奈州进行视察框架下访问鲁德内市"索科洛夫-萨热拜矿工业协会"股份公司索科洛夫矿区。

消息称，该矿区于2017年开始实施引进工业化4.0元素的"智能矿区"项目。视察工作期间，"索科洛夫-萨热拜矿工业协会"股份公司总裁别尔热克•穆哈梅特哈利耶夫向萨金塔耶夫介绍了企业的发展战略。



"今年企业启动了拥有自动控制系统的矿区运输综合体。从今以后，矿区相关设备监控和修改等程序将由电脑进行。卡沙尔矿区完成所有生产程序的自动化将有效提高劳动生产率。" 穆哈梅特哈利耶夫说。





另外，政府总理还同企业员工和鲁德内市青年代表举行会面。



萨金塔耶夫表示，自数字哈萨克斯坦规划实施以来各类企业对这一举措的关注度得到日益增长。在去年的访问工作框架下，访问了萨热阿尔卡汽车制造厂以及库斯塔奈州汽车学院，并向在当地学生讲述了领会现代化技术的要点。因为，库斯塔奈是国内最大的汽车工业基地。哈萨克斯坦大型企业逐渐开始着手"智能"系统的落实工作。





访问框架下，萨金塔耶夫总理访问鲁德内人才培养中心并就中心工作情况进行了了解。鲁德内人才培养中心今年开设了"LeanAcademy"分析中心，其旨在明确企业设备的质量、优势以及缺点等方面的信息。

值得一提的是，政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫根据纳扎尔巴耶夫总统的指示，25日抵达库斯塔奈州并开始对该地区进行视察工作。



【编译：冰山】

