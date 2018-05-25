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    19:22, 25 五月 2018 | GMT +6

    信息和通讯部长阿巴耶夫率团访问日本

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    哈通社/阿斯塔纳/5月25日 -- 哈萨克斯坦信息和通讯部长达吾然·阿巴耶夫近日对日本首都东京进行工作访问。

    访问框架下，部长同日本总务省领导层，以及日本领先科技技术公司代表举行了会晤。

    阿巴耶夫同日本总务大臣野田圣子会面时，双方就进一步加强两国信息和通讯领域合作关系，以及落实"数字哈萨克斯坦"规划进程问题进行了讨论。

    哈萨克斯坦代表团还同日本电器（NEC）公司代表举行了双边会谈。

    据了解，NEC是一家日本跨国信息技术公司，为商业企业、通信服务以及政府提供信息技术和网络产品。其主要经营范围包括IT解决方案、网络解决方案和电子设备。

    值得一提的是，日本电器和丰田通商（Toyota Tsusho）计划在哈萨克斯坦铁路运输领域落实"Neo Face"人脸识别项目。

    访问框架下，阿斯塔纳枢纽（Astana Hub）国际IT初创科技园与日本横须贺研究园（Yokosuka Research Park）签署了合作备忘录。

    访问期间，哈萨克斯坦代表团到访了2018年无线科技园（Wireless Technology Park）展览、富士通（Fujitsu）和丰田通商公司。

    【编译：小穆】

     

    标签:
    哈萨克斯坦 新闻和社会发展部 日本 科技 黄金储备
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