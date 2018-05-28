国际油价结束六周连涨

哈通社/阿斯塔纳/5月28日 -- 受石油输出国组织（欧佩克）或于近期增加原油供给、市场获利盘了结等因素影响，国际油价当周大幅下挫。

路透社援引消息人士称，石油输出国组织（欧佩克）或将于6月份决定提高原油产量，以弥补伊朗和委内瑞拉等地区的供给不足。该消息令国际油价承压下行，导致当周最后两个交易日油价急跌。消息人士称，沙特、俄罗斯和阿联酋的能源部长讨论了将产量提高约每日100万桶。



美国原油期货价格当周重挫4.9%，在连涨六周后逆转走势，出现2月初以来的最大周度跌幅。



伦敦布伦特原油期货价格当周下跌约2.7%，为4月初以来最大周度跌幅。该合约此前触及2014年底以来最高80.50美元。

"在触及80美元水平的心理价位后，油价已有所回落，沙特和俄罗斯能源部长的讲话只是让抛售加剧。"ClipperData的商品研究部主管史密斯对媒体表示。



此外，美国原油库存的增加，也令市场承压。数据显示，在截至5月18日的一周，美国全国商业原油库存增加580万桶，而市场此前普遍预计库存量将减少。



不过基于经济基本面，有机构仍看多油价后市走势。"欧佩克产油量下降幅度超过原先的减产计划，因此第二季度和第三季度全球石油库存料将大幅减少，这应推动布伦特原油均值第三季升至80美元。"法兴银行分析师在报告中称。



【编辑：木合塔尔·木拉提】