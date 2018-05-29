阿克托别市将为政治压迫受害者们竖立纪念碑

哈通社/阿克托别/5月29日 -- 阿克托别市将为大饥荒及政治压迫受害者们竖立纪念碑。

消息称，阿克托别市将为大饥荒及政治压迫受害者们竖立纪念碑，并建造纪念林荫道。目前，纪念碑安装、绿化以及相关工作正在进行。国家级、州级评选委员会经过筛选评出了6项方案中最优秀的一项。



"竖立纪念碑的决定于去年得到通过。政治压迫受害者们的安葬地点‘泰托别'目前只有墓碑，今年阿克托别市政府为此特意提供了地块。根据最终筛选结果，阿克托别雕像师阿赫梅特•库拜的作品正式被选为制作目标。该纪念碑长110厘米，高240厘米。"阿克托别州文化局局长玛尔詹•库尔干巴耶娃说。



据了解，雕像家阿赫梅特•库拜通过这一作品充分展现了当时经历大饥荒及政治压迫的受害者们永不言弃的精神。



"人像与两侧部分将以铜和黑色花岗石制作，中央部分将制成圆屋顶状。纪念碑所有工序花费近2个月时间。我们为了能够体现其真谛而感到欣喜。" 库拜说。



据悉，纪念碑两侧雕刻了"二十世纪20-30年代哈萨克大地大饥荒导致上百万人牺牲。政治镇压期间关押人数达到10万人，2.5万人被处决，其中阿克托别州的受害者人数为8000人，近2000人牺牲。"和纳扎尔巴耶夫总统的"我们将永远铭记悲惨的历史页面以及那些大饥荒及政治压迫受害者们。"两句话。



阔尔干巴耶娃还表示，雕像师们还推荐其他作品。其中包括来到哈萨克斯坦寻找祖母优塞弗•布伊东的迈克尔•萨加提斯的两个现代化作品。



值得一提的是，来自英国的迈克尔•萨加提斯于2017年12月为寻找其祖母而来到哈萨克斯坦。萨加提斯的祖母优塞弗•布伊东曾经从东波兰被迫驱逐到哈萨克斯坦。



【编译：冰山】