首届哈萨克斯坦-法国投资论坛在巴黎举行

哈通社/阿斯塔纳/5月29日 -- 据总理官网消息，由哈萨克斯坦驻法国大使馆和哈萨克投资国有公司（Kazakh Invest）共同举行的首届哈萨克斯坦-法国投资论坛28日在法国巴黎举行。

消息称，法国欧洲与外交部部长下属国务秘书让-巴蒂斯特•勒穆瓦纳、哈萨克斯坦外交部投资委员会主席叶尔兰·哈伊若夫、哈萨克斯坦驻法国大使詹·哈利耶夫、法国驻哈萨克斯坦大使菲利普•马尔蒂捏、哈萨克投资国有公司执行总裁萨帕尔别克·图亚克巴耶夫以及两国商业协会代表出席论坛。

论坛期间，哈萨克斯坦驻法国大使哈利耶夫大使向与会代表们介绍了纳扎尔巴耶夫总统在阿斯塔纳经济论坛上的重要讲话以及国情咨文《第四次工业革命背景下的发展新机遇》和五大社会举措。

投资委员会主席哈伊若夫表示，去年约四分之一的国外投资被分配到制造业。

"这也表明除了石油产业外其他领域也具有吸引力。我们遵守国际标准，因此哈萨克斯坦去年加入了经合组织投资委员会。" 哈伊若夫说。

另外，法国欧洲与外交部部长下属国务秘书让-巴蒂斯特•勒穆瓦纳指出与哈萨克斯坦建立战略伙伴关系的重要性。

"谈到我们与哈萨克斯坦的建立战略伙伴关系，我们需要为合作带来新的推动力，并考虑到经济和政治特点进一步促进其发展。哈萨克斯坦私有化进程是一个非常有趣的话提。我认为，法国有能力配合哈萨克斯坦所提供的合作。" 勒穆瓦纳说。

【翻译：冰山】