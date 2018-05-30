哈中就纳扎尔巴耶夫总统访华并出席上合组织青岛峰会筹备情况进行了讨论

哈通社/阿斯塔纳/5月30日 -- 据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特努雷舍夫30日同中国外交部部长助理张汉晖（副部长级）举行会谈。

双方就哈中在政治、经济、文化人文领域的合作现状和前景，以及两国高层达成协议的落实方法进行了讨论。

双方对纳扎尔巴耶夫总统今年6月将对中国进行的国事访问以及出席上合组织峰会（6月9-10日，青岛市）的筹备情况予以了特别关注。

张汉晖强调，由于两国元首密切友好的关系，哈中两国的互利合作和伙伴关系蓬勃发展。

"习近平主席和纳扎尔巴耶夫总统不仅一直保持着密切的往来和联系，而且还保持着深厚的个人友谊。在整个发展历程中，两国关系达到了前所未有的新高度，为未来的合作开辟了新的前景和可能性。"他说。

双方就"光明大道"新经济政策和"一带一路"倡议的对接落实，以及为参与两国产能和投资项目实施的企业创造有利条件，拓宽务实合作的新领域等问题深入交换了意见。

为了保持两国间积极的合作态势，推动哈中全面战略伙伴关系进入新阶段，双方就保持政治上和外交部间的定期往来达成共识。

最后，努雷舍夫大使还邀请中国大都市的领导出席将于今年6月初在阿斯塔纳举行的"Global Silk Road"丝绸之路国家市长论坛。

【编辑：小穆】