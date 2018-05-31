南哈州政府代表团访问土耳其并介绍地区投资机遇

哈通社/奇姆肯特/5月31日 -- 据南哈州政府消息，南哈州州长詹塞伊特•图伊梅巴耶夫30日率团对土耳其进行工作访问。

消息称，此次访问主要旨在向地区工业领域吸引外国投资并为产品进入国际市场寻找新机遇。



访问框架下，图伊梅巴耶夫率领的代表团对伊斯坦布尔市多家生产企业工作情况进行了了解，并同企业领导层举行会谈。



另外，代表团还同土耳其前总统阿卜杜拉•居尔举行会谈。会谈期间，南哈州州长高度评价其为两国之间合作关系发展做出的巨大贡献。



消息称，南哈州代表图同时还访问了总面积为750公顷的"Ikiteli" 工业区，并对其工作情况进行了了解。该工业区内共有3万多家目前运营的企业，提供30万个稳定工作岗位。"Ikiteli"工业区是土耳其最大的工业区。其发展引资机遇、生产、出口潜力以及提供的工作保障为地区经济发展做出了巨大贡献。目前，该地区成为了一个现代化工业和商业城镇。



另外，双方代表还就两国贸易和经济潜力问题进行了广泛讨论，并就相互经验交流、加强合作关系达成共识。



会谈期间，南哈州州长图伊梅巴耶夫就地区社会经济状况和投资机遇进行了介绍。他还指出，工业创新规划框架下，南哈州共建立了1个经济特区和11个工业区。



同时，土耳其企业家高度评价哈萨克斯坦所实施的投资政策，并对加强双边合作问题给予极大的关注。



哈萨克斯坦企业家代表塔勒哈特•厄斯卡科夫指出，土耳其已成为哈萨克斯坦最紧密的政治和经济合作伙伴，哈萨克斯坦纺织工业领域还有很多地方需要从土耳其学习。



值得一提的是，南哈州是哈萨克斯坦吸引投资者的主要地区之一。该地区拥有哈萨克斯坦唯一的"哈萨克斯坦-土耳其" 工业区。此外，南哈州与土耳其共同实施了总价值达250亿坚戈的6个投资项目，该投资项目有望于2020前全面得到落实。



【编译：冰山】