完全实现国内市场燃油供应国产化将对价格有哪些影响？

哈通社/阿斯塔纳/5月31日-能源部部长哈纳特•波兹姆巴耶夫31日在向公共委员会进行工作陈述时表示，哈萨克斯坦炼油厂升级时间表有所调整，由此预计我国炼油总量将得到提高。

波兹姆巴耶夫表示，巴甫洛达尔和阿特劳地区的炼油厂经过现代化升级改造后，国产石油产品满足国内市场需求水平有所提高。例如，我国国内市场中83％的汽油、95%的汽油以及58%的航空燃油均来自国内炼油厂。



"今年，齐姆肯特炼油厂将完成其升级工程，预计炼油总量将达到1600万吨，并将每年的维修工作从45天减少至20天。由此，45天的维修工作将于每三年进行一次，其余时间将只进行20天的维修工作。此外，维修工作将在自动化维修管理系统内完成，该系统将于今年推出。维修时间缩短后，炼油总量也将相应增加。预计每家工厂成品油产量将增至30万吨。在不久的将来，国产产品将完全满足国内市场需求。" 他说。



部长表示，尽管我国国产石油产品可完全满足国内市场需求，但考虑到邻国的财政政策，需维持油价平衡。







"我们都属于欧亚经济联盟成员，如果国内市场供应过剩，则需要加大汽油出口。"他说。



值得一提的是，波兹姆巴耶夫还就我国石油产量进行了预测。



他表示，至2025年，哈萨克斯坦石油产量将有望达到1.04亿吨。



【编译：达娜】