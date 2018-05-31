上海合作组织成员国艺术节在北京举行

哈通社/北京/5月31日 -- 由中国文化和旅游部主办的上海合作组织成员国艺术节，5月30日晚在中国首都北京保利剧院开幕。

据新华社消息，中国文化和旅游部部长雒树刚出席当晚举行的艺术节开幕式暨民族音乐会演出并致辞。他表示，上合组织成员国艺术节是展示各国优秀文化、增进各国传统友谊、促进各国民心相通的重要艺术平台，希望艺术节以其独特魅力为各国人民搭建心灵沟通之桥，为上合组织的不断发展作出贡献。

音乐会以各国民族乐团共同演出的中国民乐《喜洋洋》开场，节奏明快、气氛热烈的旋律传递出意趣盎然、欢快浓烈的节庆氛围。来自中国、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯和乌兹别克斯坦的知名民族乐团各自演奏了本国颇具特色的代表性曲目，充分展示了上合组织成员国丰富多彩的音乐艺术成就。

据了解，除民族音乐会外，上合组织成员国民族舞蹈汇演6月1日将在北京舞蹈学院举行，来自中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、俄罗斯和乌兹别克斯坦的民族舞蹈团参加演出。艺术节期间还将举办上合组织文化遗产图片展，并组织成员国来华艺术家开展联合展示、技法研讨等艺术交流活动。

本次艺术节将持续至6月1日。