迪玛希在家乡与各国粉丝团负责人见面

哈通社/阿克托别/6月1日 - 哈萨克斯坦知名歌手迪玛希5月31日在自己的家乡阿克托别，同来自世界各地的各国粉丝团负责人举行了一场见面会。

迪玛希•库达伊别尔艮波兰粉丝团负责人莫妮卡•瓦西列夫斯卡娅说："7个月前，我在Youtube上发现了迪玛希。在听到了他参加中国赛事期间演唱的歌曲后，我发现自己已经爱上他了。和他见一面，成为了我的梦想。我已婚，有两个孩子。说实话，我丈夫因为我粉迪玛希还有些吃醋。能来到哈萨克斯坦，见到迪玛希，我感到非常幸福。"



在迪玛希演唱过的各类曲目当中，《Daydïdaw（Дайдидау）》是最受欢迎的一首。甚至于，许多粉丝的手机中，除了迪玛希的歌曲外，再无其他音乐。





不少粉丝称，自己正在学习哈萨克语。



"迪玛希改变了很多人的人生道路，而且他拥有拉近世界各地人民关系的能力。我最早是通过社交媒体看到迪玛希的，当时我惊讶万分。去年，我参加了在世博会框架下举行的‘Bastau(Бастау)'演唱会。虽然我住在美国，但心却常常飞到哈萨克斯坦。我的耳朵听不懂迪玛希用自己的母语哈萨克语演唱的那些歌曲的含义，但我的心能听懂。"迪玛希美国粉丝团负责人艾丽莎•克列格说。





艾丽莎•克列格还表示，迪玛希非常热爱他的朋友和家人，同时还是一名爱国者。这些特征都使他值得成为世界的偶像。

值得一提的是，迪玛希粉丝团各国负责人一行，1日将造访迪玛希曾经求学的母校，并出席当天在阿克托别举行的"幸福的儿童"国际儿童声乐大赛。



【编译：木合塔尔·木拉提】