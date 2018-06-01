迪玛希被选为哈萨克斯坦旅游形象大使

哈通社/阿克托别/6月1日-当红歌手迪玛希•库达伊别尔艮被选为哈萨克斯坦旅游形象大使，负责我国的旅游宣传推广工作。

"幸福的儿童（Baqytty Bala）"国际儿童声乐大赛在阿克托别举行，迪玛希也出席了活动，并与粉丝团代表们进行了会面。



会面期间，哈萨克旅游国有公司（«Kazakh Tourism» ҰК）执行总裁拉希德•库泽穆巴耶夫向迪玛希颁发了哈萨克斯坦旅游形象大使证书。



"我国首次为粉丝团组织旅游线路方案。迪玛希经常在其演唱会上邀请粉丝们来哈萨克斯坦旅游，与粉丝们谈及阿拉木图、阿斯塔纳、阿克托别等城市。因此，我们精心组织策划了此次方案，并得到‘阿塔梅肯'企业家协会、阿克托别市政府、SCAT航空公司以及三座城市的旅行社的共同支持。我们认为，这种旅游有着美好的未来。 因为迪玛希的名气和粉丝数量与日俱增。通过这种方式，我们还可以专门创立和发展‘迪玛希'品牌。" 库泽穆巴耶夫说。



他还表示，希望通过迪玛希在中国和东南亚的知名度展示和宣传哈萨克斯坦。



"一个半月前，梅西被选为联合国世界旅游组织新任大使。今天，我们也选择迪玛希为哈萨克斯坦旅游大使。他是国家的爱国人士。"他说。



值得一提的是，来自10个国家的迪玛希粉丝团负责人，以及哈萨克斯坦的两个粉丝团来到阿克托别。



"粉丝们将前往阿斯塔纳市，并参观迪玛希曾就读的音乐学院。此外，粉丝团之间也将进行会面。而在阿拉木图，粉丝们将参观琼布拉克和博物馆等景点，并欣赏阿姆列•卡沙吾巴耶夫、迪娜•努尔佩伊索娃等哈萨克斯坦知名音乐家们的音乐会。这是我们首次组织的粉丝团旅游线路，我们将从此次方案中学习优势并改进劣势。此次旅游时间为7天。" 库泽穆巴耶夫介绍说。



据悉，哈萨克斯坦首次策划此类旅游线路，此次旅游将作为介绍和宣传方案。而下一次，粉丝们将自费购买旅游套餐。



"此次旅游线路费用由我们自行承担，但此后一切旅游套餐将由各旅行社负责管理，此前，20名中国粉丝申请参加此次线路，但我们决定将其推迟。" 库泽穆巴耶夫说。



【编译：达娜】