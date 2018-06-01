迪玛希的家人：我们非常感谢迪玛希的支持者们

哈通社/阿克托别/6月1日 -来自世界各国的迪玛希粉丝团负责人，同迪玛希的祖父祖母以及其他家庭成员的见面会5月31日在迪玛希的家乡阿克托别市举行。

迪玛希本人及其全体家庭成员，集体出席了当天同各国粉丝团负责人的见面会。见面会上，粉丝们同迪玛希的家人进行了互动和交流，提出了许多问题并得到了回答。



迪玛希的祖父库达伊别尔艮•阿伊特巴耶夫说："我们非常感谢迪玛希的支持者们以及给位粉丝团的负责人。从电视上，我们常常看到众多向迪玛希表达心意的人们。今天终于有机会同大家面对面的交谈了。"



据悉，迪玛希•库达伊别尔艮计划近期在东南亚和欧洲国家组织举办巡回演唱会。





迪玛希的父亲哈纳特•阿伊特巴耶夫说："最近刚刚推出了迪玛希的新MV，其他作品的创作工作也在进行当中。我们并不打算过多的宣扬，不过目前确实收到了来自很多国家的邀请。如果迪玛希对某一项目有参与的兴趣，我们会考虑相关的邀请。欧洲国家也有很多合作提议，建议组织演唱会等事宜。总之，无论前往哪个国家都需要做好充分的准备，需要根据每一个国家的特点和需求制定相应的计划和方案。我们将尽全力创造条件，访问每一个希望听到迪玛希声音的国家。"



在当天的见面会上，迪玛希的家乡人也热切的希望知道歌手何时在老家举办演唱会。



"我们有这个计划。需要做好技术方面的大量准备。在完成了各国的巡演之后，我们计划在阿克托别举办演唱会。我们将会就此提前向大家做出通知。"哈纳特•阿伊特巴耶夫说。



【编译：木合塔尔·木拉提】