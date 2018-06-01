纳扎尔巴耶夫总统为所有大学应届毕业生送上祝福

哈通社/阿斯塔纳/6月1日 -- 纳扎尔巴耶夫总统1日出席纳扎尔巴耶夫大学毕业典礼活动并发表讲话。

"纳扎尔巴耶夫大学建立初期，我们将世界科技发展情况下培养提升国家水平的合格专家作为目标。今天，我们再次达成这一目标。毕业于纳扎尔巴耶夫大学的近1800名青年专家们目前正在哈萨克斯坦各地及其他发达国家的不同行业开展工作。近百名毕业生收到了世界知名学府的邀请，并获得升学深造的机会。这些都体现了学府的优秀教学质量。相信每一位毕业生能够成为为提升哈萨克斯坦国家潜力作出贡献的新力量。"纳扎尔巴耶夫总统说。



据总统介绍，纳扎尔巴耶夫大学去年成为了世界大学联盟的成员。该联盟成员中包括新加坡、日本、中国、印度、韩国等国家的顶级大学。



"往后，国内所有高等教育机构将效仿纳扎尔巴耶夫大学，以最新教学方式授课。近期，所有大学都将迎来毕业季。因此，向所有应届毕业生表示衷心的祝贺。"总统说。



值得一提的是，纳扎尔巴耶夫总统大学2017-2018学年将迎来811名毕业生，其中506人为学士、302人为硕士、3人为博士。据纳扎尔巴耶夫大学校长胜茂夫介绍，多数毕业生将有望立即就业。



"毕业生多数在金融、工程以及机器人科技等领域工作，部分人在咨询公司工作，也有部分毕业生选择了创业。纳扎尔巴耶夫大学毕业生们大多数在哈萨克斯坦工作，而出国的毕业生则选择了留学深造。" 胜茂夫说。



【编译：冰山】