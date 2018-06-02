哈萨克斯坦驻英国大使召开媒体见面会

哈通社/阿斯塔纳/6月2日-据外交部新闻消息，哈萨克斯坦驻英国大使叶尔兰•伊德里索夫就哈萨克斯坦与英国关系的现状和前景召开媒体见面会。

伊德里索夫表示，两国关系在26年间得到加强，并在2013年建立战略伙伴关系。



双方共同表示高度重视两国经贸关系，以及贸易投资合作的发展。







值得一提的是，哈英两国双边贸易额稳步增长，2017年，双边贸易总额较前一年增长1.5％，达到12.8亿美元。目前，哈萨克斯坦境内共有800多家法人实体、分支机构和代表处。此外，英国的大型企业还成为了总统直属外国投资者理事会成员。



英国是我国十大贸易伙伴之一，也是我国的第六大投资国。过去的13年中，英国对我国的投资总额超过120亿美元，占我国同期外资投资总额的5%。



英国的商业代表对阿斯塔纳国际金融中心表现了极大的兴趣。该中心将使用英文作为其官方语言，运作机制也将基于英国的法律原则。



此外，两国在高科技数字经济领域中、以及在金融、农业、运输和物流领域中拥有巨大的合作潜力。



哈萨克斯坦由于进一步发展与英国的战略多边合作伙伴关系。



【编译：达娜】