中国学者：上合组织——构建区域命运共同体的有力实践者

哈通社/阿斯塔纳/6月4日 -- 上海合作组织青岛峰会开幕之际，中国国际问题研究院欧亚所代理所长李自国4日在新华社发表了关于对上合组织的观点。

文中表示，在国际局势复杂多变的背景下，上合组织成立17年来对本地区的稳定与发展作出了巨大贡献。它是相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系践行者，是构建人类命运共同体的试验田。

形成了相互尊重、睦邻友好的新型国家关系。上合组织在成立之初，就确定了"上海精神"，即"互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展"。在这一精神指引下，该组织成员国之间形成了和平、合作、和谐的相互关系，形成了彼此尊重、睦邻友好的良好氛围，并以《上海合作组织成员国长期睦邻友好合作条约》的法律文件固定下来。这种好朋友、好邻居、好伙伴的相互定位，为构建地区命运共同体打下了坚实的基础。

提出了全新安全理念，构筑了安全利益共同体。上合组织成立的初衷就是共同维护本地区和平、安全与稳定 。17年来，上合组织逐步探索出新的集体安全合作模式。各方倡导并践行共同、综合、合作、可持续的新安全观，不仅使各成员国政治、军事、安全互信水平大幅提升，还有效打击了恐怖主义、分裂主义、极端主义"三股势力"，让上合组织各国在国际局势复杂多变的背景下保持了基本稳定。上海合作组织通过了《打击恐怖主义、分裂主义和极端主义上海公约》、《上海合作组织反恐怖主义公约》、《上海合作组织反极端主义公约》等文件，并举行了一系列"和平使命"等联合反恐演习，有效地震慑和打击了"三股势力"。从中东的乱局和"伊斯兰国"的肆虐，我们不得不说，上合组织在维护整个地区的安全与稳定方面功不可没。上合组织内各成员国事实上已然成为命运与共的安全共同体。

推动了经济合作，形成了经济利益共同体。经济合作始终是上合组织的重要内容，2003年通过了《上海合作组织成员国多边经贸合作纲要》，并在此基础文件之上不断修订，形成了各种落实"路线图"，如《〈上海合作组织至2025年发展战略〉2016－2020年落实行动计划》、《2017－2021年上合组织进一步推动项目合作的措施清单》等。在多边合作中，2014年9月，上合组织签署了《上合组织成员国政府间国际道路运输便利化协定》，上合组织与"一带一路"倡议一起，不断优化着地区交通基础设施，构建着"你中有我，我中有你"的利益与发展共同体。

人文合作润物细无声，相互认知悄然增强。上合组织成立后，每年都举行一系列的人文交流活动，还组建了上合组织大学。近年活动则更加丰富，如举办了上合组织国际马拉松赛、上合组织成员国"教育无国界"教育周等活动。尽管这些民心相通工作的效果不会立竿见影，但润物细无声。回头看，与上合组织建立之初相比，各国民众间的相互认知水平已大不一样。2017年，根据俄罗斯民意调查机构"社会舆论"发布的报告，中国已经成为俄罗斯最友好、最亲近的国家。同呼吸、共命运的社会基础正在形成。