西哈州多处公共设施获得新的哈萨克式名称

哈通社/阿斯塔纳/6月5日 - 据《主权哈萨克斯坦报（EGEMEN QAZAQSTAN）》报道，西哈州多个区域、街道被授予了哈萨克式的新名称。

根据西哈萨克斯坦州州议会决议，奥拉尔市№5区被命名为卡德尔•米尔扎艾里区，同时此前被临时命名为"ТЖЖ-1"和"ТЖЖ-2"的两个区被命名为"地平线（Көкжиек）"和"萨热阿尔卡（Сарыарқа）"。



2年前建成开放的、可容纳1万多人的奥拉尔市新广场被命名为"哈萨克斯坦共和国首任总统广场"。



此外，州首府近几年新组建的"星（Жұлдыз）"、"地平线（Көкжиек）"、"萨热阿尔卡（Сарыарқа）"区的80多条街道也获得了新的哈萨克式名称。



这些街道的名称包括"金帐（Алтын Орда）"、"图兰（Тұран）"、"沃特拉尔（Отырар）"、"斯格纳克（Сығанақ）"、"突厥斯坦（Түркістан）"、"丝绸之路（Жібек жолы）"等历史古城、遗迹和事物称谓，以及"阿布莱汗"、"头克汗"、"成吉思汗"等历史人物名号，此外还有部分街道以哈萨克古老传说中的先贤和伟人名称命名。



此外，经西哈州政府提名并获得议会批准，克孜勒奥尔达州州长克里姆别克•阔谢尔巴耶夫和哈萨克斯坦参议院（议会上院）议员比尔哈尼姆•阿伊特莫娃被授予"西哈萨克斯坦州荣誉公民"身份。



【编译：木合塔尔·木拉提】