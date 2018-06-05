彼得•布里安：欧盟有意为中亚地区的繁荣发展做出贡献

哈通社/阿斯塔纳/6月5日-在阿斯塔纳20周年庆典框架内组织的《阿斯塔纳-和平之城》国际科学实践会议在首任总统图书馆举行。

欧盟驻中亚事务特别代表彼得•布里安表示，欧盟有意成为中亚地区的合作伙伴，为地区的繁荣发展做出贡献。



"首先，我要祝贺阿斯塔纳成立20周年。这是非常重要的节日。" 布里安说。



之后，布里安表达了对中亚和欧盟之间合作伙伴关系的信心。







"在我看来，欧洲有一个非常可靠的合作伙伴，那就是哈萨克斯坦以及其他中亚国家。 我们非常支持你们的可持续发展战略以及正在实施的现代化之路。因为区域合作关系能够缓解许多许多全球性挑战。"他说。



他表示，欧盟在2017年通过了一项全面的中亚战略。



"我们希望与哈萨克斯坦展开合作，在与外交部长会面时，我们谈到了一些拥有光明前景的议程。因此，我们有意更新2017年通过的战略以适应地区新形势，更多的关注合作伙伴的各项需求。一直以来，我们认真对待你们的各项建议和倡议。我认为，有必要进一步加强经济伙伴关系，促进技术转让。" 布里安说。



最后，他还指出，欧盟已准备好随时展开合作。



"欧盟并不想掺和中亚地区的地缘政治，相反，我们希望成为中亚地区的建设性合作伙伴，为地区的可持续发展和繁荣进程做出贡献。因此，我们也支持为该地区的繁荣所提出的其他倡议，包括中国的‘一带一路'倡议。"他说。



值得一提的是，此次会议由总统图书馆、外交部、首任总统基金会共同组织召开。







【编译：达娜】