意大利前外长：阿斯塔纳进程是及时迈出的一步

哈通社/阿斯塔纳/6月5日 -- 意大利前外交部部长佛朗哥·弗拉蒂尼5日在阿斯塔纳20周年庆典框架内组织的《阿斯塔纳-和平之城》国际科学实践会议上表示，阿斯塔纳进程在叙利亚问题上是及时迈出的一步。

"我曾于2010年来过阿斯塔纳。代表意大利政府参加欧安组织峰会期间，了解到了阿斯塔纳宣言的目标及宗旨。如今已过去多年，我认为根据宣言中所指出的，在发展方面已进行大量的相关工作。然而，仍有许多事情需要去改进。因为阿斯塔纳宣言能够为取得全球性重大突破起到重要作用。欧安组织或许能够扮演其中重要的角色。" 弗拉蒂尼说。

弗拉蒂尼说："前几天，我签署了关于半岛问题向欧安组织转交主席权的罗马协议。我们同乌克兰、美国、俄罗斯等国家举行了五方会谈，并就五大问题达成共识。我认为，欧安组织能够成为解决各方冲突的有利工具。"



据他介绍，叙利亚问题是所有参与国家需要以全球性水平去讨论的问题。

"阿斯塔纳宣言覆盖了全球性热点问题。准确来讲，其讨论了欧洲-大西洋和欧亚联盟。这是解决安全问题的全球体系。其次是稳定中东局势，它目前处于危机状态。这也是所有大型参与方展开全球性讨论的重要问题。叙利亚和利比亚是意大利外交事务的优先关注事项。因此，阿斯塔纳进程在叙利亚问题上是及时的一步。纳扎尔巴耶夫总统尽职尽责地及时实施了相关举措。" 弗拉蒂尼说。

值得一提的是，阿斯塔纳20周年庆典框架内组织的《阿斯塔纳-和平之城》国际科学实践会议今日在首任总统图书馆举行，会议由哈萨克斯坦外交部和首任总统基金会联合举办。

【翻译：冰山】