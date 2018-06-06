达丽哈•纳扎尔巴耶娃会见斯洛文尼亚外交部代表团

哈通社/阿斯塔纳/6月6日 - 哈萨克斯坦参议院（议会上院）国际关系、国防及安全委员会主席达丽哈•纳扎尔巴耶娃同斯洛文尼亚外交部国务秘书伊兹托克•米罗西奇在阿斯塔纳举行会谈。

会谈中，米罗西奇谈到了刚刚在阿斯塔纳结束的经贸问题政府间委员会会议成果、教育、网络安全以及其他领域双方达成的协议。"我们希望为进一步富有成效的合作奠定坚实的法律基础。"他说。



斯洛文尼亚外交部秘书就其国家的内部政策和经济情况，向纳扎尔巴耶娃参议员进行了介绍，并强调该国今年的经济增速达到了5%，在欧盟内部居于第二位。斯洛文尼亚愿意同哈萨克斯坦分享自身在创新、电信、信息和区块技术方面的经验。



达丽哈•纳扎尔巴耶娃向对方介绍了欧亚经济联盟成立以来的出现的新可能性，并邀请斯洛文尼亚同哈萨克斯坦组建旨在发展欧亚经济联盟市场，以及中亚和中国市场的高新技术联合企业。



她还强调，两国议会间的合作对两国关系的发展具有重要的意义。参议员邀请斯洛文尼亚议会成员在合适的时候访问哈萨克斯坦。



双方还就旅游业合作等问题进行了讨论，并谈及为该国游客提供可通行中亚的"丝路签证"的可能性。"丝路签证"的提议是纳扎尔巴耶娃参议员此前在同乌兹别克斯坦议会代表团会谈时提出的。而斯洛文尼亚的单车旅游经验十分吸引哈萨克斯坦游客。



【编译：木合塔尔·木拉提】