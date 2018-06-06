欧亚资源集团为首都居民免费发放环保袋

哈通社/阿斯塔纳/6月6日-欧亚资源集团（ERG）5日开展环保活动，为阿斯塔纳居民免费发放环保塑料袋。

在6月5日世界环境日来临之际，阿斯塔纳Galmart、 КеңМарт、Алма以及SMALL 等各大超市为消费者组织了一场特别的活动。超市为顾客免费发放了环保塑料袋。



据悉，与传统聚乙烯塑料相比，这种生物自毁环保塑料不会对环境造成危害。它们与普通的塑料在外观上并没有任何区别，却可在2-5年的时间里自行降解。



"全球每年消耗5000亿个聚乙烯塑料袋，即每分钟约卖出100万个塑料袋。过去10年的塑料袋使用量已远远超过过去100年的使用量。因此，从环保的角度出发，我们决定生产并向阿斯塔纳居民发放此种生物降解塑料。" 欧亚资源集团（ERG）环保部门主任塔勒哈提•托列别科夫介绍说。







消费者对此种环保塑料袋纷纷表示了极大地兴趣和肯定。



"我第一次使用这种塑料袋，它引起了我的关注，我一定要亲自实验一下袋子的降解时间。当然，我们还是应尽量减少塑料袋的使用量。"一名消费者说。







欧亚资源集团管理层表示，该公司正在全力做好环境污染防治工作。



"去年，超过200亿坚戈的资金被用于我国的环保工作。我们正全面开展工作已减少清洁过滤器对环境的影响。" 托列别科夫说。



值得一提的是，1974年，联合国将每年的6月5日定为世界环境日。今年的世界环境日主题为"塑战速决"（Beat Plastic Pollution），呼吁全世界对抗一次性塑料污染。



此外，今年还是我国环保产业成立30周年。







【编译：达娜】