总统指定外国投资者理事会下次全体会议时间

哈通社/阿斯塔纳/6月6日-今日，总统直属外国投资者理事会第31次全体会议在阿斯塔纳举行。纳扎尔巴耶夫总统指定下次会议的主题及日期。

"我建议下次会议于2019年6月6日在阿斯塔纳举行，重点讨论人力资本开发问题。此外，政府需整理所有工作组的建议，并对今天会议上的各项意见进行分析工作。"纳扎尔巴耶夫总统说。



值得一提的是，在今天的会议中，外国投资者们提到了人力资本开发问题。



"首先，人力资本仍需改进。我们应对专家培训工作给予重视，学习使用先进技术。因为，目前我们仍然缺乏一支高素质员工队伍。这一问题不仅存在于外商之间，也存在于本地公司。这正是商业发展的重中之重。其次，有必要联合制定一个新的环境法。哈萨克斯坦一直以来非常关注环保问题。但是，在制定法案的同时也应当考虑到哈萨克斯坦的全球制造业竞争力。通过这些措施，经济定会有所增长。此外，我们认为，在进行罚款时需提供具体证据，并去除间接经济损失评估。" "哈萨克斯坦外国投资者委员会"协会（KFICA）主席皮里曼斯在今天的会议上发言。



此外，投资和发展部部长杰恩斯•哈斯姆别克就一年内所做的工作进行了汇报。



【编译：达娜】