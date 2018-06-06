布拉拜地区山泉水将用于发展医疗旅游业

哈通社/阿斯塔纳/6月6日-据阿克莫拉州政府消息，该州州长玛力克•穆尔扎林对布拉拜地区进行工作视察，并与当地酒店负责人就发展布拉拜地区医疗旅游业展开讨论。

"一家酒店直接影响着游客对旅游地的印象。因此，有必要做好一切服务让游客对布拉拜流连忘返。对此，我们有着许多机会。这里的滑雪场、针叶林、透明湖泊以及天然矿泉水对每位游客都具有吸引力。" 穆尔扎林说。



"阔克舍套矿泉水"股份有限公司董事会主席穆拉特•阿赫梅托夫介绍了被称为"Qulager-Burabai"的哈萨克斯坦新品牌。



据了解，这种医疗矿泉水源自阔克舍套高处的Qulager-Burabai地下水泉眼。该泉眼已在国家相关部门进行了注册登记。



"向布拉拜医疗疗养中心引进医疗矿泉水，不仅发展了我国的医疗旅游业，还有机会使我国成为第二个叶先图基、博尔若米、卡罗维发利等著名的医疗旅游胜地。研究结果表明，含有16种天然矿物质的此医疗矿泉水为质量人类10几种疾病带来积极影响。" 阿赫梅托夫说。







"沃克杰特佩丝"医疗疗养中心负责人斯坦尼斯拉夫•普谢尼奇尼表示，该医疗矿泉水非常有益健康。



"去年，我们开始了挖井工作。世界上目前有500处这样的泉眼。例如，阿尔泰、克里米亚、巴特布兰巴赫等地的医疗矿泉水可用来稳定人体血压并改善心血管疾病。" 普谢尼奇尼说。



此后，各酒店负责人还熟悉了获得医疗矿泉水保健服务许可证的各类规范。



当天，州长视察了该地区为夏季旅游的准备工作。包括"杰克巴特尔"医疗疗养中心正在实施的项目价值为15亿坚戈的翻修工作。



据悉，布拉拜地区共有包括藏药、医疗泥等46种疗养保健法。







【编译：达娜】