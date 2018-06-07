哈萨克斯坦-斯洛文尼亚商业俱乐部办公室在首都开设

哈通社/阿斯塔纳/6月7日 -- 哈萨克斯坦-斯洛文尼亚商业论坛6日在哈萨克投资国有公司（Kazakh Invest）协助下在阿斯塔纳举行。论坛吸引两国60多家企业代表参与。

论坛期间，哈萨克斯坦卫生部副部长阿列克谢•崔和哈萨克斯坦-斯洛文尼亚商业俱乐部负责人德扬•史坦策尔分别发表讲话。



史坦策尔指出，斯洛文尼亚位于欧洲中部，国土与奥地利、意大利、匈牙利以及克罗地亚等国家接壤。这也表明斯洛文尼亚是连接北部与南部、东部与西部的桥梁，斯洛文尼亚西南部通往亚得里亚海。因此，斯洛文尼亚成为经合组织、欧洲经济共同体等重要国际组织的成员国。





哈萨克投资国有公司执行总经理埃里克•亚库巴耶夫论坛中向各与会代表介绍了哈萨克斯坦投资吸引力，并邀请各位斯洛文尼亚企业家们研究哈萨克斯坦地区投资项目。



另外，斯洛文尼亚投资商、AHA Hyperbarics公司总经理彼得•科克尔发表讲话。



根据论坛结果，双方代表举行了哈萨克斯坦-斯洛文尼亚商业俱乐部办公室开启及注册仪式。





值得一提的是，2017年1-10月，哈萨克斯坦与斯洛文尼亚之间的交易总额达9720万美元（出口-2520万美元）。哈萨克斯坦主要向斯洛文尼亚出口棉花、铁和钢、酮、电气设备以及组件等商品。两国政府间拥有贸易和经济合作委员会，委员会第三次会议于2016年10月20-21日在卢布尔雅那举行。



【编译：冰山】