总统：哈萨克斯坦计划将国有公司在香港和上海证交所上市

哈通社/北京/6月8日 -- 纳扎尔巴耶夫总统8日在北京会面中国企业界代表时表示，哈萨克斯坦正在研究将国有公司在香港和上海证券交易所上市的可能性。

纳扎尔巴耶夫说："我们正在开展大规模的私有化进程，计划售出矿产、冶金、交通和其他领域企业的资产。近些年，我们计划对哈萨克电信控股公司、阿斯塔纳航空公司、哈萨克油气公司、哈萨克斯坦铁路公司和哈萨克邮政等国有公司进行首次公开募股。"

总统强调，国有公司私有化项目中将优先考虑亚洲投资商。

"我们正在考虑将国有公司在香港和上海证券交易所上市的可能性。此外，上交所也将成为阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）的战略合作伙伴。我们的金融中心开业典礼预计今年7月份举行，我邀请大家出席该典礼。"纳扎尔巴耶夫总统说。

据悉，纳扎尔巴耶夫总统6日开始对中国进行国事访问，并同中国国家主席习近平、中国国务院总理李克强和中国全国人民代表大会常务委员会委员长栗战书举行了会晤。

此外，纳扎尔巴耶夫总统将出席6月10日在青岛举行的上海合作组织成员国元首理事会会议。

【编译：小穆】