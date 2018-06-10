纳扎尔巴耶夫总统提议建造北京-阿斯塔纳-莫斯科-柏林国际铁路

哈通社/青岛/6月10日 -- 纳扎尔巴耶夫总统10日在上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议大范围会谈上提议建造北京-阿斯塔纳-莫斯科-柏林国际铁路。

"基础设施建设大型项目将对上合组织的经济突破起到重要作用。这也将对确保强大集体的有效性、结合科学和财政潜力以及上合组织成员国专家人才就业起到帮助。"纳扎尔巴耶夫总统说。

会议期间，纳扎尔巴耶夫总统提议建造北京-阿斯塔纳-莫斯科-柏林欧亚高速铁路。

纳扎尔巴耶夫总统指出，这一举措对于上合组织意义重大。项目得到落实将使上合组织、欧亚经济联盟以及欧盟之间相互合作的前景实现格式整合的目标。

总统表示，阿斯塔纳国际金融中心将于7月在世博园举行隆重开幕仪式。

"我们需要让全球优秀金融模式得到落实。国际金融中心不仅使哈萨克斯坦的经济实现多元化，还将促进上合组织各成员国的金融体系得到发展。在此，邀请上合组织所有成员国金融组织、商业协会、企业家代表在今年7月5日充分利用阿斯塔纳国际金融中心的所有机遇。"纳扎尔巴耶夫总统说。

另外，总统还在会中指出上合组织战略要点，并提议创建一个新技术与优秀经验的交流平台。

【翻译：冰山】