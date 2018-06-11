纳扎尔巴耶夫总统：全球一体化进程正在放缓

哈通社/青岛/6月11日-6月10日，纳扎尔巴耶夫总统向哈萨克斯坦媒体代表总结此次访华行程时表示，全球一体化进程正在放缓。

"这是一个很复杂的政治问题。俄罗斯、美国和西方之间不断对彼此实施制裁。事实上，这对俄罗斯来说并不容易。欧洲本身目前与美国不一致。货物进出口的禁止也变得越发普及。全球一体化进程正在放缓。美国和太平洋之间的会谈，甚至与加拿大和墨西哥之间关系也越来越糟糕。世贸组织中签署过的协议也并没有被履行。当各国开始无视联合国决议、国与国的冲突越来越严重时，上海合作组织成为了这些国家的希望之源。"纳扎尔巴耶夫说。



总统表示，去年召开的"一带一路"国际合作高峰论坛，有137个国家代表出席。



"这意味着什么？在全球一体化的势头趋于减弱的时候，在所有国际条约不被履行的时候，"丝绸之路经济带"倡议给世界带来了希望。有超过60个国家参与其中。巴基斯坦和印度的加入，使上合组织成为了成员国总人口占全球40%、GDP总量超过20%的国际组织。每一位成员国都希望能在这里找到一体化的金融市场。上海合作组织有这样的信心，我们也正朝着这个方向努力。"总统说。



【编译：达娜】