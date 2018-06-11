纳扎尔巴耶夫：中国正在成为高新技术产品出口国

哈通社/青岛/6月11日 - 纳扎尔巴耶夫总统在11日晚同媒体举行见面会，总结此次访华之行时指出，哈萨克斯坦和中国正在开展大量合作项目。

"过去的中国被视为廉价商品的出口国家，而如今这个国家正在尝试出口符合当今信息技术时代需求的高新技术科技产品。实际上，近40年来的增长幅度非常惊人。如今，中国已经成为了仅次于美国的第二大经济体。不仅如此，从数字化、信息化以及其他多个领域来看，中国都处于世界前列。过去我们向西方国家寻求自己没有的技术，但现在，我们可以看到中国的技术在很多方面并不逊色于西方国家。"纳扎尔巴耶夫总统说。



总统表示，为了实现哈萨克斯坦的工业化计划，需要建设大量可生产出口产品的工厂和设备。为实现这一目的，哈萨克斯坦同中国正在开展总价值超过280亿美元的51项合作计划。其中4个计划已经落实，6个项目将在今年投入生产，11个项目正在稳步推进当中，2019年还将有其中的18个项目投入实施。



"媒体应该时刻关注和监督这些项目的开发情况，向公众介绍项目的所在地以及建设的目的。某些项目虽然规模小，但意义重大。以水泥厂项目，或者库斯塔奈州的汽车制造厂为例。根据在访问框架下达成的协议，中方将控股阿鲁尔公司汽车厂49%的股份，注资11亿美元。汽车产量将达到10万辆。而且不止于此，协议期间我强调了所有部件都必须实现哈萨克斯坦的国产化。也就是说，所有的产品都将由哈萨克斯坦企业制造。"纳扎尔巴耶夫说。



总统还表示，在此次对中国的国事访问框架下，两国达成了40多项企业合作的协议。



"这方面有需要向公众解释说明的问题。这些项目不会花费国家预算的款项，同时也不是国家债务。这些项目都是企业之间的合作。比方说，ENRC正在联合建设铝厂，企业方面将对项目负责，并自行承担费用。相关工作一直以来都是如此开展的。哈萨克铜业也是一样，通过出口产品，借助利润来支付自身的债务。"总统说。



【编译：木合塔尔·木拉提】