在阿拉木图举行的集安组织外交部长会议讨论了哪些问题

哈通社/阿拉木图/6月11日-哈萨克斯坦外交部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫和集安组织秘书长尤里•哈恰图罗夫在集体安全条约组织外交部长会议结束后在媒体见面会上介绍了与其他国际组织扩大合作关系等工作。

外长表示，集安组织外长会议重点讨论了纳扎尔巴耶夫总统于去年在明斯克举行的集安组织安全理事会会议上提出的优先事项的实施情况。其中包括在军事、反恐，网络安全、反毒品等领域制定具体措施。



"哈萨克斯坦有意发展和加强集安组织与其他国际组织之间的关系。今年我国担任集安理事会轮值主席国职务和参加联合国安理会工作具有非常重要的象征意义。哈萨克斯坦与这些组织密切合作。目前，我们还在研究通过集安组织的维和潜力与联合国展开合作。在此方面，联合国秘书长与集安组织共同制作了一份路线图。" 阿布德拉赫曼诺夫说。







各方表示，这种一体化将加强反恐怖主义工作。



阿布德拉赫曼诺夫还指出，哈萨克斯坦目前正在制定一项具体项目。 该项目将在秋季举行的集安组织元首会议上讨论。



集安组织秘书长哈恰图罗夫表示，今年年初开始，各方积极开展去年在明斯克峰会上提出的建议，其中包括纳扎尔巴耶夫总统提出的优先事项。



"此次的外长会议讨论了这些措施的执行情况，并讨论了组织后期将执行的各项任务。此外，会议还谈到了国际关系中负面趋势的预防措施等问题。集安组织正积极与联合国秘书处合作，并全面开展《发挥集安组织维和潜力保障联合国和平工作发展（2018-2021年）》路线图的制定工作。两周后，集安组织副秘书长将前往纽约与联合国副秘书长拉库阿会面，具体讨论路线图的各项问题。" 哈恰图罗夫说。







同时，会议期间，各国外长签署了一系列协议。其中包括《关于消除中程和短程导弹的协定》、《关于为集安组织成员国利益制定协调一致的信息政策的行动计划》等协议。



"会议中，各国外长对《关于消除中程和短程导弹的协定》满30周年进行了重申。我们呼吁各方遵守和履行本协议。此外，重要文件将在哈萨克斯坦举行的首脑峰会中进行审议。" 哈恰图罗夫说。



值得一提的是，集体安全条约组织外交部长例行会议将于今年年底在阿斯塔纳举行。















【编译：达娜】