哈萨克斯坦和中国为促进两国贸易往来将采取哪些合作

哈通社/阿斯塔纳/6月12日 - 哈萨克斯坦与中国两国领导人此前共同签署的联合宣言中，双方就进一步拓展两国贸易的各个领域达成了共识。

声明中指出："双方重申致力于促进经济全球化和贸易自由化，努力确保公平竞争环境，推动实现更加开放、包容、平衡、互利共赢的经济政策。"



根据该声明，哈中两国今后将同步加强在口岸等跨境基础设施建设、海关、检验检疫和边境口岸、信息互换、监管互认、执法互助和开展国际贸易"单一窗口"等方面的合作，进一步促进贸易安全与便利，不断提升口岸运行管理效率和互联互通水平。在此基础上，双方将协调方案，推进互利合作。



与此同时，哈中双方将加快发展国际铁路货运班列，包括发展中国－哈萨克斯坦－中亚、中国－哈萨克斯坦－欧洲、中国－哈萨克斯坦－海湾国家方向的集装箱运输，采取措施降低物流费用，提升铁路换装效率，简化通关手续，为中国货物过境哈萨克斯坦运输创造有利条件。



总体而言，两国领导人均高度评价哈中共建"一带一路"合作取得的丰硕成果，并强调"光明大道"计划与"一带一路"倡议的对接对两国具有重要的意义。



数据显示，去年哈萨克斯坦与中国之间的贸易额达104亿美元（较2016年增长32.6%）。其中哈萨克斯坦出口额58亿美元，进口额47亿美元。



哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫6月对中国进行了国事访问，并在访问框架下同中国国家主席习近平举行会晤。双方签署了哈中联合声明，以及多个合作协议。



纳扎尔巴耶夫总统在其后的访华总结记者会上强调了加强两国货币贸易的重要性，并邀请中方企业家积极参与哈萨克斯坦的阿斯塔纳国际金融中心。



【编译：木合塔尔·木拉提】