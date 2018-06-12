哈中企业将联合在华推广哈国肉类品牌

哈通社/阿斯塔纳/6月12日 - 据24.kz 消息，哈萨克斯坦粮食国有公司（Қазақстанның Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» ҰК» АҚ 称，该公司在哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫访华之行框架下，已于日前同中国中信建设公司签署合作备忘录（CITIC Construction Co., Ltd.）。

根据协议，两家企业计划共同开展旨在促进哈萨克斯坦牲畜及肉类产品对华出口的投资计划。



相关计划内容包括：



1、2019年对华出口总金额10亿美元的哈萨克斯坦肉类、饲用小麦、饲料等产品；



2、投资建设150万公顷的农田灌溉基础设施；



3、在中国市场共同打造和推广哈肉类产品品牌。





值得一提的是，此前，根据相关报道，中国中信银行联合中国烟草总公司下属双维投资有限公司，完成了对哈萨克斯坦人民银行（Halyk bank）下属子公司阿勒腾银行60%的股权收购。



收购完成后，哈萨克斯坦人民银行对阿勒腾银行的持股为40%，中信银行持股50.1%，双维投资有限公司持股9.9%。



【编译：木合塔尔·木拉提】