电子政务联盟在阿斯塔纳枢纽建立

哈通社/阿斯塔纳/6月12日-在阿斯塔纳公共服务领域区域枢纽每年召开的会议框架内，爱沙尼亚、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、格鲁吉亚、亚美尼亚和阿塞拜疆加入电子政府发展实践联盟。

该联盟基于"对等"的原则，在经济合作与发展组织（OECD）的支持下建立，旨在加强区域内7个国家之间的相互合作，并分享公共服务数字化经验。



"‘对等'原则意味着具有相似社会经济条件的国家之间相互交流经验。该联盟为国家数字化的发展寻求解决方案，经合组织也将对这些方案给予支持。" 经合组织公共管理专家若昂•里卡多•瓦斯康塞洛斯表示说。



爱沙尼亚电子政务学院董事会成员克莉丝汀•雷特尼尔表示邀请了联盟成员国访问爱沙尼亚。



"联盟成员国的代表人员将前往爱沙尼亚进行工作访问，并熟悉和了解我们的工作机制，爱沙尼亚的电子政务保证了99%的公共服务都能够在线获取。"她说。







ZERDE控股公司副总裁扎娜特•扎赫梅托娃表示，哈萨克斯坦在数字化领域的发展方面取得了重大进展，并表示希望联盟能够为电子政务的发展注入新动力。



据了解，创立该联盟的想法首次在2017年召开的国际公共服务数字化研讨会上被提出。该联盟是阿斯塔纳枢纽建立的第二个联盟。2016年，阿塞拜疆、格鲁吉亚和哈萨克斯坦三国共同建立公共服务联盟，根据"一个窗口"原则在三个国家开展了三项研究。



经合组织公共管理总监马科斯表示，如今，阿斯塔纳枢纽已成为在公务服务发展领域中分享经验和知识的多边公认平台。



值得一提的是，经合组织为阿斯塔纳枢纽的战略合作伙伴和创始人之一。







【编译：达娜】