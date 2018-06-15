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14:32, 15 六月 2018 | GMT +6
外交部任命哈萨克斯坦常驻联合国代表顾问
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哈通社/阿斯塔纳/6月15日 -- 外交部长海拉特·阿布德拉赫曼诺夫15日表示，前外交部新闻发言人阿努瓦尔•贾伊纳科夫出任哈萨克斯坦常驻联合国代表顾问职务。
外长称，阿依别克·斯玛迪亚尔沃夫将出任新任外交部新闻发言人。
【编译：小穆】
标签:
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