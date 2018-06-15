《通往母亲的路》在香港上映获好评

哈通社/阿斯塔纳/6月15日 - 据哈萨克斯坦驻香港总领事馆消息，为庆祝阿斯塔纳市20周年，在驻港领事馆支持下，于14日在香港电影资料馆电影院举行了电影《通往母亲的路》首映礼。

哈萨克斯坦驻香港及澳门总领事托列艮•伊斯马洛夫、领事伊斯坎德尔、香港民政事务局局长刘江华、专程飞到香港的男主角阿德勒•阿赫梅托夫、女主角阿茹詹•扎兹勒别科娃，以及众多社会人士出席了当天的首映活动。



据香港当地《文汇报》报道称，以历史为主题的《通往母亲的路》令香港观众深受感动，观众们偷偷擦泪，完场即拉住主角拍照，看来透过电影的文化交流不存在语言障碍。



男主角阿德勒•阿赫梅托夫在香港 图/文汇报



影片故事背景设定在前苏联哈萨克斯坦共和国最悲惨的时期，讲述了一个家庭在大时代的变革当中，充满沧桑与变故的经历，并通过这个家庭所遭遇的种种不幸，向观众展示苏联时期发生在哈萨克大地上的诸如集体化、大饥荒、卫国战争等一系列历史事件。



母亲的爱，是这部影片的核心，也是这个家庭战胜一切艰难险阻的最终动力。故事的时间线覆盖了30年代至今，反映了集体化、战争及哈萨克人的战后生活。



本片曾在多个国际性电影节荣获大奖。



【编译：木合塔尔•木拉提】