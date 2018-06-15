哈萨克斯坦三部影片在意大利放映

哈通社/阿斯塔纳/6月15日-据沙肯•阿伊马诺夫哈萨克电影制片厂报道，在该制片厂的支持下，由哈萨克斯坦驻意大利使馆组织的《哈萨克汗国--不败之剑》、《16个女孩》和《当群星汇聚之时》三部影片的放映活动在罗马举行。

此次活动在阿斯塔纳20周年庆典框架内举行。开幕式上，使馆代表以及意大利文化和艺术界人士高度赞赏哈萨克斯坦国内电影业的发展水平。



放映的电影配有意大利文字幕。观众们对我国的历史表现出了浓厚兴趣。值得一提的是，位于罗马市历史区的Casa del Cinema电影院这一天坐满了观众。电影受到了观众们的一致好评，观众们还就哈萨克文化艺术发表了自己的看法。



为纪念哈萨克汗国建国550周年，在哈萨克斯坦独立25周年之际，影片《哈萨克汗国--不败之剑》首映式在阿斯塔纳举行。该大型项目在纳扎尔巴耶夫总统的倡议下，由编剧斯马古勒•叶鲁拜根据著名作家伊利亚斯•叶森贝尔林长篇历史小说《游牧人》第一部《不败之剑》改编而成。



此外，由谢尔盖•司涅琴科执导的《总统之路》第五部-《当群星汇聚之时》讲述了苏联解体以及哈萨克斯坦的独立之路。为编写总统个人传记，英国作家乔纳森•艾特肯还对纳扎尔巴耶夫进行了个人采访。



而影片《16个女孩》讲述了想要结婚的男子包尔詹的故事。包尔詹的父亲希望儿子能与自己朋友的女儿订婚。然而这位女孩却早已有了男朋友。但女孩并不想伤父母的心，于是开始为包尔詹寻找女朋友。在这过程中，两人慢慢开始对彼此有了好感。



放映结束后，观众们还欣赏了关于介绍哈萨克斯坦和阿斯塔纳的视频。



【编译：达娜】