哈萨克斯坦国产电影《对峙》将在中国上映

哈通社/阿拉木图/6月15日 -- 哈萨克斯坦广播电视总公司（«Қазақстан» РТРК» АҚ ）15日在中国青岛举行的上合组织国家电影节框架下同中国中央电视台CCTV-6电影频道签署了协议。根据协议，哈萨克斯坦电影《对峙》将在中国播映。

哈广电总公司总裁叶尔兰·哈林在Facebook账号上写道："哈萨克斯坦电影《对峙》在中国青岛举行的首届上合组织国家电影节收到了好评。今天，我们同中国专业电影频道签署了关于在中国境内播映国产《对峙》的协议。"

据了解，电影根据叶尔兰·哈林的《哈里发战士》改编，于2017年拍摄，由维克托·克利莫夫执导。



影片讲述国家安全委员会少校拉赫梅托夫在国内外进行的反恐任务的真实故事。

据悉，首届上合组织国家电影节6月13-17日在中国青岛举行。电影节邀请了上合组织8个成员国和4个观察员国的电影代表团、电影艺术家、电影企业代表参加，由开幕式、电影论坛、影片评奖、聚焦单元、电影市场、电影展映、上合之夜、闭幕式暨颁奖典礼8大活动板块构成，共35场活动。

电影节将有近60部上合组织国家的优秀影片参加展映和评奖。著名导演、制片人韩三平担任评委会主席，著名电影人成龙担任本届电影节形象大使。

【编译：小穆】